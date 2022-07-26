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جديد المحليات > اهتمام من الصحافة العالمية بإعلان ولي العهد تصاميم “ذا لاين” في نيوم.. “نموذج عالمي رائد”
26/07/2022   11:48 م

اهتمام من الصحافة العالمية بإعلان ولي العهد تصاميم “ذا لاين” في نيوم.. “نموذج عالمي رائد”

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اهتمت الصحافة العالمية بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين لتصاميم مدينة ذا لاين في مشروع نيوم.

وعلقت وكالة “بلومبيرغ” بأن ولي العهد يرسم مشروع نيوم لاستقبال 9 ملايين نسمة، في بنية تحتية عملاقة، ضمن رؤيته لتطوير التكنولوجيا الفائقة في المملكة، وبخطة شاملة لتحويل مساحة من الصحراء بحجم بلجيكا إلى منطقة ذات تقنية عالية.

أما “وول ستريت جورنال” فقالت إن رؤية ولي العهد لنيوم كمشروع يهدف إلى المساعدة في تنويع اقتصاد البلاد، حيث خُطط لبناء نيوم شمال غرب المملكة بتكلفة 500 مليار دولار، ما يجذب مليارات الدولارات في استثمارات جديدة، مع محاولة المملكة تقليل اعتمادها على النفط. وفق “أخبار 24”.

وأشار الكاتب ديفيد سادلر في “جلوب وورلد نيوز” إلى إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تصميمات مدينة “ذا لاين” التي تمثل نموذجًا عالميًا رائدًا يحقق الاستدامة، والعيش في وئام مع الطبيعة.

ولفت إلى أن ولي العهد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تبدو عليه مدن المستقبل التي تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪.

اهتمام من الصحافة العالمية بإعلان ولي العهد تصاميم “ذا لاين” في نيوم.. “نموذج عالمي رائد”

جديد المحليات
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