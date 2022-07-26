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رياضة > بالأرقام.. هل ينجح رهان الأهلي على التونسي يوسف العبدلي؟
26/07/2022   11:48 م

بالأرقام.. هل ينجح رهان الأهلي على التونسي يوسف العبدلي؟

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أتم النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي،  إجراءات التعاقد مع المهاجم التونسي الشاب، يوسف العبدلي، بداية من الموسم المقبل (2022-2023)، بدوري يلو.

وأعلن الأهلي التعاقد مع مهاجم الاتحاد المنستيري لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

العبدلي ليس من الأسماء الرنانة في الكرة التونسية، ولكنه مهاجم واعد وقد يصبح الرهان الرابح للنادي الأهلي خاصة أنه يبلغ 23 عامًا فقط.

العبدلي

مسيرة العبدلي

بدأ يوسف العبدلي مسيرته مع الفئات السنية لفريقي نيس ولانس بالدوري الفرنسي.

ولعب يوسف العبدلي مع لانس الفرنسي “B” 10 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

فيما شارك المهاجم التونسي مع نيس الفرنسي الدرجة “B” خلال 22 مباراة وسجل هدفين.

وانضم العبدلي لنادي الترجي في يناير 2020 وشارك مع الفريق الأول لنادي الترجي خلال 4 مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

العبدلي

وجاءت أبرز تجارب العبدلي مع الاتحاد المنستيري بعدما انضم إليه من الترجي في سبتمبر 2020.

وخاض المهاجم صاحب الـ23 عامًا مع الاتحاد المنستيري التونسي 32 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 2.

وبشكل عام خاض اللاعب خلال مسيرته 68 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين.

وفق “أخبار 24”.

بالأرقام.. هل ينجح رهان الأهلي على التونسي يوسف العبدلي؟

رياضة
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