نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يقسو على العراق برباعية.. ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس العرب
26/07/2022   11:48 م

بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يقسو على العراق برباعية.. ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس العرب

+ = -
755

حقق المنتخب السعودي للشباب فوزًا كبيرًا على نظيره العراقي بنتيجة 4_1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من كأس العرب تحت 20 عامًا.

وافتتح عبد الله رديف أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة “9” من الشوط الأول بعد تنفيذ ركلة جزاء بنجاح.

وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني للأخضر الشاب في الدقيقة “31” بعد مجهود فردي رائع.

وقلص المنتخب العراقي النتيجة عن طريق لاعبه الشافعي في الدقيقة “33” من الشوط الأول.

وعزز عبد الله رديف تقدم المنتخب السعودي للشباب بهدف ثالث من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة “35”.

وواصل الأخضر الشاب سيطرته على المباراة في الشوط الثاني وشكل الثلاثي عبد الله رديف ومصعب الجوير وعبد الملك العيري خطورة على مرمى الفريق العراقي. وفق “أخبار 24”.

ونجح عبد الله رديف في تسجيل الهدف الرابع للمنتخب السعودي والثالث الشخصي “هاتريك” بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة “80”.

وبهذا الفوز حجز المنتخب السعودي للشباب مقعدًا في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا.

الاخضر

الاخضر

الاخضر

بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يقسو على العراق برباعية.. ويحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس العرب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220544.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.