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جديد المحليات > لتوسع بنيتها التحتية الرقمية.. “STC” تعلن إنشاء كيبل بحري دولي جديد
27/07/2022   8:36 ص

لتوسع بنيتها التحتية الرقمية.. “STC” تعلن إنشاء كيبل بحري دولي جديد

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أعلنت مجموعة “STC” عبر شركتها ” MENA Hub”، التعاون مع شركة الاتصالات اليونانية “TSSA” لبناء ممر من البيانات يمتدُّ من المملكة حتى أوروبا عبر شبكة حديثة وعالية السعة من الألياف الضوئية الأرضية تحت سطح البحر وستربط قارةَ أوروبا بآسيا.

وتعمل “stc” على توفير تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق قارتي آسيا وأوروبا وبقية العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (STC) المهندس عليان بن محمد الوتيد، إن الشركة ماضية في تحقيق استراتيجيتها الطموح لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة. وفق “أخبار 24”.

لتوسع بنيتها التحتية الرقمية.. “STC” تعلن إنشاء كيبل بحري دولي جديد

جديد المحليات
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