أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى السودان بلغ 13.9 مليار ريال، خلال الفترة من 2016 – 2021م.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المنتجات المصدرة إلى السودان خلال عام 2021، تضمنت: المجوهرات 0.19 مليار ريال، والسكريات 0.18 مليار ريال، والبولي بروبيلين 0.11 مليار ريال.
كما اشتملت المنتجات على المركبات مع محرك مكبس ترددي للاحتراق الداخلي فقط بقيمة 0.44 مليار ريال، إلى جانب المركبات مع محرك مكبس الاحتراق الداخلي بالضغط والاشتعال “ديزل أو شبه ديزل” بقيمة 0.28 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.