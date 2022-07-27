طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بأتربة بالرياض والشرقية واستمرار جريان السيول بالمناطق الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة)، وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مدن المملكة ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و41 درجة في الرياض والدمام، و43 درجة في بريدة، و40 درجة في جدة).