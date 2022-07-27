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جديد المحليات > إطلاق النسخة المُحدّثة لموقع برنامج خادم الحرمين للابتعاث بمزايا متعددة
27/07/2022   1:58 م

إطلاق النسخة المُحدّثة لموقع برنامج خادم الحرمين للابتعاث بمزايا متعددة

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أطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إصـدارا جديد الموقعه الإلكتروني؛ يتضمن تحديثًا شاملاً في الأقسام والصفحات والبرمجة.

وذكر البرنامج أن الإصدار الجديد يُحسن تجربة مرتادي الموقع، ووصولهم بيسر وسرعة لكل الخدمات، كما يتيح استعراضا أكثر سرعة ومرونة وجاذبية لمسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والتخصصات المطلوبة.

وأكد أن الإصدار يقدم تعريفا بشكل مفصل بالجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية المعتمدة، كما أنه يمكن للمستخدمين تصفح الموقع الجديد للبرنامج على جميع الأجهزة الرقمية بكافة أحجامها. وفق “أخبار 24”.

إطلاق النسخة المُحدّثة لموقع برنامج خادم الحرمين للابتعاث بمزايا متعددة

جديد المحليات
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