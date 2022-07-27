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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. صفر وفيات وانخفاض الإصابات وارتفاع طفيف للحالات الحرجة
27/07/2022   1:58 م

مستجدات كورونا.. صفر وفيات وانخفاض الإصابات وارتفاع طفيف للحالات الحرجة

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تواصل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في المملكة لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت الساعات الـ24 الماضية 323 إصابة، بانخفاض قدره 43 حالة عن يوم أمس.

كما انخفضت أعداد المتعافين من كورونا، بتماثل 574 مريضاً للشفاء، بانخفاض قدره 61 حالة عن أمس (الثلاثاء)، لكن حالات التعافي بقيت في مستويات أعلى من الإصابات الجديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 793416 من أصل 808742 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة، فيما لا تزال هناك 6083 حالة نشطة. وفق “أخبار 24”.

وارتفعت الحالات الحرجة بشكل طفيف، حيث دخلت حالة واحدة العناية المركزة اليوم (الأربعاء)، ليرتفع إجمالي الحالات الجرجة إلى 143 حالة.

في المقابل أظهرت بيانات وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة كوفيد 19، ليستقر إجمالي الوفيات عند 9243 حالة وفاة.

احصائيات كورونا

مستجدات كورونا.. صفر وفيات وانخفاض الإصابات وارتفاع طفيف للحالات الحرجة

جديد المحليات
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