أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي القمح والشعير وتعويض المستوردين.
وأكد أنه تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسية الذرة، الشعير، فول الصويا.
كما كشف عن تخصيص 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين، مضيفا أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص 10 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن لجنة الأمن الغذائي تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة.