رئيس الوزراء اليوناني يثمن زيارة ولي العهد ويرحب بتأسيس المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين

ثمن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلاده، كما رحب بتأسيس المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأبدى “ميتسوتاكيس” سعادته باستقبال الأمير محمد بن سلمان، في أثينا يوم أمس (الثلاثاء)، مضيفا أن هذه الزيارة تعد فرصة لإعادة تأكيد قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ولفت إلى أن هذه الزيارة أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، بالإضافة لإتاحة الفرصة لهما لمناقشة التطورات الإقليمية، وكيفية تعزيز العلاقة المهمة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي. وفق “أخبار 24”.
وأشاد بتوقيع اتفاقية لإنشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين بشكل منهجي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.