سفير فرنسا من مطار الرياض: زيارة ولي العهد لباريس تعزز شراكتنا الاستراتيجية

رحب السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويّ، بالزيارة الرسمية التي سيجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بلاده.
وقال “بويّ”، عبر حسابه بموقع “تويتر” إن الزيارة المرتقبة لولي العهد لفرنسا تأتي بعد أشهر قليلة من زيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى جدة، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يذكر أن السفير الفرنسي توجه مساء أمس (الإثنين)، إلى باريس مسافرا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر إحدى طائرات الخطوط السعودية للترحيب بولي العهد فور وصوله إلى فرنسا. وفق “أخبار 24”.
مرحبا من مطار الملك خالد الدولي! يسعدني أن أسافر مع الخطوط السعودية إلى باريس للترحيب بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى فرنسا.
هذه الزيارة، بعد أشهر قليلة من زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى جدة ، ستعزز شراكتنا الاستراتيجية.
🇸🇦🇫🇷 pic.twitter.com/GCZrCTxC1w
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 26, 2022