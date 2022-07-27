“التصدير والاستيراد السعودي”: 2.86 مليار ريال اعتمادات ائتمانية خلال الربع الثاني من 2022

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، اعتمادات ائتمانية بقيمة تفوق 2.86 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022.
وبلغ نصيب الموافقات التمويلية منها ما يتجاوز 710 ملايين ريال، بالإضافة لاعتمادات لتأمين ائتمان الصادرات بقيمة 2.15 مليار ريال؛ ليصبح إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة منذ بداية العام 8,3 مليار ريال، استفادت منها كيانات تعمل في قطاعات التمويل، والأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، وقطاعات أخرى متنوعة.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الثاني التي أصدرها البنك، بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة بنهاية النصف الأول من عام 2022 أكثر من 3.2 مليار ريال، خُصِّصت لشركات ومؤسسات مالية, كما بلغت قيمة التغطيات التأمينية المعتمدة 5.06 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وأسهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لمجموعة متنوعة من الأسواق الدولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، والسويد، والهند، وفرناس، وباكستان، والعديد من دول آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية.