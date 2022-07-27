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جديد المحليات > الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يتلقى 7131 اتصالاً خلال أسبوع
27/07/2022   10:58 م

الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يتلقى 7131 اتصالاً خلال أسبوع

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تلقت غرف عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الاسبوع الماضي 7131 بلاغا اسعافيا عن طريق رقم الطوارئ حيث تم مباشرة 2702 حالة تم تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلت الى المنشآت الطبية بالمنطقة كما تم تقديم الخدمة الاسعافية في الموقع لـ70 حالة وقدمت لها الرعاية دون الحاجة الي النقل .

وفي اطار سعي الهيئه لتثقيف المجتمع وزيادة الوعي المعرفي لديهم اقامت ادارة التدريب والشئون الاكاديمية بالمنطقة بتنفيذ عدد (٩) دورات في برنامج سفير الحياة المخصص للتدريب على مبادئ الاسعافات الاولية استفاد منها (١١٥) رجالا ونساء بالاضافة الي المحاضرات التي تهدف التعريف بدور الهيئه الانساني . وفق “أخبار 24”.

وفي سياق العمل التطوعي الذي توليه الهيئة اهمية كبرى وريادةفي هذا المجال ورعايتها للمتطوعين اقامت إدارة التطوع 5 فعاليات مختلفة منها المشاركة يوم الجمعه للتطوع في الحرم المكي الشريف والمشاركة في فعاليات مختلفة اجتماعية و رياضيه وادارية استفاد منها 214 مستفيدا ومستفيدة وقدم فيها المتطوعين والمتطوعات 252 ساعة تطوعية.

الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يتلقى 7131 اتصالاً خلال أسبوع

جديد المحليات
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