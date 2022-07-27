لجنة الأحياء العشوائية بجدة: إزالة 28 حياً من 32 وتم تسكين 13.7 ألف أسرة

اطلع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة، خلال لقائه مع أمين محافظة جدة صالح التركي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني.
ونجحت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية في إزالة 28 حياً، ويتبقى 4 أحياء كالمتنزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم وكيلو 14 الشمالي، التي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر القادم.
واستعرض الفيصل الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية، ومن أبرزها تسكين ودفع الإيجار لــ 13737 أسرة، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، كما تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم؛ وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة . وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اللجنة عملت على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حياً عشوائياً، شملت في مرحلتها الأولى إزالة 32 حياً، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 أخرى، منذ انطلاق أعمال الإزالة في شهر أكتوبر الماضي.
وخصصت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.