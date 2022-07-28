“فلكية جدة”: السبت المقبل غرة شهر محرم وفقًا للحسابات الفلكية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر محرم، اليوم (الخميس)، 29 ذو الحجة 1443 هـ، عند الساعة 8:55 مساءً بعد غروب الشمس والقمر من أفق مكة المكرمة.
وقال رئيسُ الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه بحسب تقويم أم القرى ستغرب الشمس مساء اليوم التالي الجمعة 30 ذي الحجة 1443هـ من أفق مكة عند الساعة 7:02 مساءً، وسيغرب القمر عند الساعة 7:50 مساءً بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكيًا، أما رؤية القمر فستكون صعبة.
ولفت أبوزاهرة إلى أن يوم السبت المقبل ستغربُ الشمسُ من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:01 مساءً، وسيكون القمرُ فوقَ الأفق على ارتفاع 18 درجةً، والزاوية التي تفصلُه عن الشمس “الاستطالة” 21 درجةً، وإضاءته 3.4 %، مبينًا أن رؤيتُه ستكون سهلةً بالعين المجردة، وسيغربُ عند الساعة 08:28 مساءً بعد (ساعة و27 دقيقةً) من غروب الشمس.وفق “أخبار 24”.