شاهد.. دخول التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” إلى غرفة العمليات استعداداً لفصلهما

أُدخل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” من محافظة عدن، صباح اليوم (الخميس) إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، تمهيداً لفصلهما انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الفنان فايز المالكي اليوم على حسابه بموقع “تويتر”، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.
وقال الدكتور الربيعة من داخل غرفة العمليات إنه بدأت عمليات تجهيز التوأم تمهيداً لمرحلة التخدير والتي قد تستغرق نحو ساعتين، ومن ثم مرحلة التعقيم، وتليها مرحلة الجراحة لفصل الكبد والأمعاء، مبيناً أنه سيتم بعد ذلك وضع التوأم على طاولتين لإجراء علميات الترميم، ومن ثم تضميد الجراح. وفق “أخبار 24”.
وكان الدكتور الربيعة قد ذكر في وقت سابق أن العملية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.
وأضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباهًا باشتراكهما في غشاء القلب.
المكان #السعودية_العظمى
الحالة فصل التوم اسيامي اليمني بامر ملكي
معالي الدكتور #عبدالله_الربيعة pic.twitter.com/FTO4C0Q3xc
— فايز المالكي (@fayez_malki) July 28, 2022
#فصل_التوم_السيامي_اليمني
الان متجهين الي غرفة العلميات#عبدالله_الربيعة
بوجود والدهم ووالدتهم pic.twitter.com/79p4UhgxLO
— فايز المالكي (@fayez_malki) July 28, 2022
#فصل_التوم_السيامي_اليمني
الدكتور #عبدالله_الربيعة
والمرحلة الاولى في العملية pic.twitter.com/7kKonVX0Td
— فايز المالكي (@fayez_malki) July 28, 2022