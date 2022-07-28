بعد 7 أيام من البحث المتواصل.. 6 فرق إنقاذ تعثر على المفقود “العصيمي” متوفى بالقرب من سيارته

عثرت فرق الإنقاذ التطوعي قبل ساعات على مفقود وادي الدواسر شعيان العصيمي متوفى، عقب 7 أيام من البحث المتواصل عنه، وسط منطقة صحراوية وعرة فُقد فيها.
وفي التفاصيل، كشفت جمعية عون للبحث والإنقاذ لـ “أخبار 24″، أنه عقب 7 أيام من البحث المتواصل عثر متطوعون في البحث والإنقاذ على المفقود العصيمي متوفى على مسافة 800 متر تفصله عن سيارته.
وأكدت جمعية عون، أن سيارات الدفع الرباعي المجهزة للإنقاذ والطيران الشراعي وطائرات الدرون جميعها استخدمت كآليات للبحث عن المفقود، بالإضافة إلى مساهمة 6 جمعيات وفرق في البحث عن المفقود.
وبينت الجمعية أن من الفرق المشاركة في البحث (جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية ليث للبحث والإنقاذ، وفريق وسم للبحث والإنقاذ، وفريق الفاو للبحث والإنقاذ، وفريق سواعد الوطن للبحث والإنقاذ، وفريق ساند للبحث والإنقاذ).
وأشارت إلى أن ما زاد صعوبة العثور على المفقود هي وعورة المنطقة واتساعها وسوء الأحوال الجوية، مقدمة الشكر لكل الأجهزة الأمنية على دعمها للمتطوعين في عمليات البحث. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جمعية عون للبحث والإنقاذ تلقت يوم (الأربعاء) الماضي بلاغاً من شقيق المفقود “العصيمي”، يكشف فيه عن انقطاع الاتصال بشقيقه في منطقة صحراوية شمال وادي الدواسر.
بعد 7 أيام من البحث المتواصل.. 6 فرق #إنقاذ تعثر على المفقود “العصيمي” متوفى بالقرب من سيارتهhttps://t.co/sQF8n6e2Z0#وادي_الدواسر pic.twitter.com/A17ObAw32W
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 28, 2022