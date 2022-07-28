لدعم التعاون في قطاع الإبل.. لقاء سعودي إماراتي قطري في الرياض

بحث المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، أمس (الأربعاء)، في الرياض مع رئيس نادي قطر لمزاين الإبل حمد العذبة، ومدير مهرجان الظفرة للإبل محمد المهيري، سُبل دعم وتعزيز التعاون في قطاع الإبل، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لسلامة الإبل.
وناقشت الأطراف خلال اللقاء الموضوعات التي من شأنها الدفع بالمهرجانات إلى مستويات أكثر فائدة للمُلاّك والأسواق، وشاركت الأطراف المجتمعة تجاربها في تنظيم الفعاليات المصاحبة، ومدى تبادل الخبرات وتسهيل حركة المشاركين، وتهيئة الأجواء المُحفّزة لهم.
وتبادل الجميع الآراء حول العمل على وجود أسواق، وحراك اقتصادي وتجاري مُشترك بالنظر إلى مواقيت الفعاليات في كل بلد مع دراسة معايير ذات إطار واحد، والسعي إلى وضع تعاريف واضحة للعمليات الجراحية الداخلة على الإبل، أو الجراحات التجميلية والبيطرية على وجه العموم.وفق “أخبار 24”.
وعرض المهندس القحطاني الإجراءات والتشريعات الموضوعة من النادي كمنصّة “وثّقها” لتوثيق السلالات، وكذلك مشروع التأمين على نقل الإبل “أمّنها”، مؤكداً أن النادي يسير بخطى متسارعة نحو تحويل قطاع الإبل إلى الإنتاجية والإسهام في رفع الدخول والعوائد.