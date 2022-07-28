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جديد المحليات > “تعليم الرياض” تتيح عدداً من الفرص القيادية بالإدارة للمتميزين من منسوبيها
28/07/2022   8:28 ص

“تعليم الرياض” تتيح عدداً من الفرص القيادية بالإدارة للمتميزين من منسوبيها

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أعلنت إدارة تعليم الرياض، إتاحة عدد من الفرص القيادية بالإدارة ومكاتب التعليم للمتميزين والشغوفين بالعمل القيادي من منسوبي الإدارة.

وتشمل الفرص المتاحة مناصب مديري مكتب تعليم (متاح للبنين والبنات)، ومساعدي مدير مكتب تعليم للشؤون التعليمية (بنين)، ومساعدي مدير مكتب تعليم للشؤون التعليمية (بنات)، ومساعدي مدير مكتب تعليم للشؤون المدرسية (متاح بنين وبنات).

كما تشمل مساعدي مدير مكتب تعليم للخدمات المساندة (متاح للإداريين للبنين والبنات)، بالإضافة إلى مدير إدارة الموهوبين، ومدير إدارة الموهوبات، ومدير إدارة التربية الخاصة (بنين). وفق “أخبار 24”.

وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن التقديم على هذه الفرص من خلال منصة قادة المستقبل بوزارة التعليم حسب الضوابط والشروط، على أن ينتهي موعد التقديم في 9 أغسطس المقبل.

“تعليم الرياض” تتيح عدداً من الفرص القيادية بالإدارة للمتميزين من منسوبيها

جديد المحليات
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