كأس العرب للشباب.. 4 نجوم يمهدون طريق “الأخضر” نحو حصد اللقب

تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في كرة القدم، بعد فوزه على منتخب العراق 4_1 في ختام مباريات المجموعة الأولى.
ورفع الأخضر الشاب رصيده إلى 6 نقاط عقب الفوز على منتخبي موريتانيا 2-0 بالجولة الأولى والعراق بالجولة الثانية.
المنتخب السعودي للشباب تصدر ترتيب المجموعة الأولى يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط ثم المنتخب العراقي بدون رصيد.
ويهدف المنتخب السعودي للشباب لحصد لقب النسخة الثامنة من كأس العرب للشباب، خاصة أنها مقامة في مدينة أبها.
ويحمل الأخضر الشاب لقب النسخة الماضية من كأس العرب للشباب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.
4 نجوم
ويعول المنتخب السعودي للشباب على مجموعة مميزة من اللاعبين، بعضهم يملك خبرة اللعب بدوري المحترفين رغم سنهم الصغيرة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي حارس مرمى نادي الاتحاد، أسامة المرمش الذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد حتى الآن وذلك خلال مواجهة العراق.
ويواصل مهاجم الهلال عبد الله رديف تقديم مستويات قوية مع منتخب الشباب، إذ يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.
وسجل عبد الله رديف 3 أهداف “هاتريك” في مواجهة العراق إضافة إلى هدف في شباك المنتخب الموريتاني.
ويمثل عبد الملك العييري قوة كبرى في وسط ملعب المنتخب السعودي للشباب بفضل خبرته مع نادي التعاون.
وافتتح عبد الملك العييري أهداف المنتخب السعودي بالبطولة وذلك في شباك المنتخب الموريتاني.
ويحمل قائد منتخب الشباب السعودي ولاعب الهلال مصعب الجوير آمال جماهير الأخضر في استكمال المشوار وحمل لقب البطولة.
الجوير سجل هدفين خلال الجولتين الأولى والثانية بمجهود فردي رائع يبشر بلاعب كبير في مستقبل الكرة السعودية.