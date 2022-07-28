تستهدف مختلف الفئات العمرية.. وزارة الرياضة تدشن حملة “لما تسوي رياضة”

دشنت وزارة الرياضة، أمس (الأربعاء)، حملة “لما تسوي رياضة”، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع العمرية، ضمن مساعيها لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة نمط حياة وثقافة مجتمعية.
وتركز الحملة على العديد من الأنشطة المختلفة للفئات المستهدفة، ومنها نشر محتويات إبداعية وعصرية، وبطرق تناسب كافة فئات المجتمع، حيث خصصت هذه المحتويات للتوعية بأهمية الرياضة وفوائدها المتعددة للفرد.
وتأتي الحملة تماشيًا مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الرياضية في مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة بزيادة أعداد الممارسين من مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التميز الرياضي بنشر الثقافة الرياضية عند المواطنين والمقيمين في المملكة. وفق “أخبار 24”.
#لما_تسوي_رياضة
تزيد قوتك 💪..
ويصفى بالك 🤩 pic.twitter.com/Cq2fbnQlgU
— وزارة الرياضة (@gsaksa) July 27, 2022