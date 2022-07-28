بمعدل 64 ألف عملية يوميًا ..”أبشر” تدشن عدة خدمات خلال النصف الأول من 2022

شهد النصف الأول من العام الحالي تدشين وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها المنصة 350 خدمة إلكترونية، واستفاد منها 25 مليون هوية رقمية، كما نفذت أكثر من 11 مليون عملية إلكترونية، بمعدل تجاوز 64 ألف عملية منفّذة يوميًا.
ووفّرت لـ 64 ألف مستفيد يوميًا خدمة إلكترونية متكاملة، لم يحتج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية، فضلا عن تجديد 330 ألف جواز سفر، وأكثر من 3 ملايين طلب توصيل بالبريد، وتنفيذ نحو 176 ألف عمليات في خدمة بياناتي، وإصدار أكثر من 377 ألف طلب تفويض قيادة.
كما مكنت المنصة من تجديد 452,968 رخصة قيادة وإصدار أكثر من 343 ألف طلب ورقة إصلاح، وتجديد أكثر من 612 مليون استمارة مركبة، وأكثر من 2 مليون عملية تجديد إقامة، وإصدار 1,9 مليون تأشيرة خروج وعودة، وإصدار 726,5 ألف إقامة، ونقل خدمات 336,061 مقيمًا، وتمديد أكثر من 287 تأشيرة خروج وعودة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منصة “أبشر” تقدم العديد من الخدمات منها لوحة بشعار، وإسقاط المركبات، وتجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا.