“كود البناء” يعلن بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من من التطبيق التدريجي للكود

أعلنت اللجنة الوطنية لكُود البناء بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكُود البناء السعودي والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) ، والمعدل برقم (م/15) بتاريخ 19 / 01 / 1441هـ.
وأوضحت أن تطبيق الكُود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.
وبيّنت اللجنة أن تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي شمل المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج أكثر من 23م)، والمستشفيات والفنادق.
وشمل تطبيق المرحلة الثانية مباني التجمعات (المساجد، المنشآت الرياضية)، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23م والمباني عالية الخطورة.
وأشارت إلى أن تطبيق المرحلة الثالثة شمل مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما شملت المرحلة الرابعة ، مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد). وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأنها أصدرت 23 إصداراً، تضمنت غالبية جوانب البناء والتشييد وراعت من خلالها الظروف المناخية والجغرافية المتنوعة في المملكة، كما تقوم اللجنة بمتابعة وتحديث الكود وفقاً للمتغيرات والتطورات في مجال البناء والتشييد كل 5 سنوات.