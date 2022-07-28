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جديد المحليات > “المملكة القابضة” تعلن عن استثمار بأكثر من مليار ريال في مجموعة “فينكس” ببريطانيا
28/07/2022   6:18 م

“المملكة القابضة” تعلن عن استثمار بأكثر من مليار ريال في مجموعة “فينكس” ببريطانيا

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أعلنت شركة المملكة القابضة، عن استثمار بقيمة 1.06 مليار ريال في مجموعة فينكس الرائدة بمجال التأمين والادخار والتقاعد بالمملكة المتحدة.

ويعد استثمار “المملكة القابضة” في فينكس جزءاً من البرنامج الاستثماري الذي تم الإعلان عنه في يونيو الماضي، حيث تم زيادة الحصة مؤخراً إلى 3.79%، كما يعتبر هذا الاستثمار استمراراً لاستراتيجية الشركة في الاستثمار بالشركات القيادية التي تعتبر رائدة في السوق بمجالها.

يذكر أن “فينكس” واحدة من كبرى شركات مجال التأمين والادخار والتقاعد، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من قرنين في هذا المجال، كما أنها تقدم خدماتها لأكثر من 13 مليون عميل، بأكثر من 310 مليارات جنيه إسترليني. وفق “أخبار 24”.

“المملكة القابضة” تعلن عن استثمار بأكثر من مليار ريال في مجموعة “فينكس” ببريطانيا

جديد المحليات
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