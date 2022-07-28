مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات وانخفاض الإصابات و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل ارتفاع في الوفيات، وانخفاض في الإصابات الجديدة وحالات التعافي المسجلة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 284 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 39 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 809026 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى ارتفاع منحنى الحالات الحرجة بعد تسجيل دخول 7 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 150 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 528 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 793994 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس الذي لم يشهد تسجيل أي وفاة جديدة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9245 حالة وفاة.