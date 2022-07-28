استشاري: 20% من مرضى جلطات القلب في حاجة لعلاج الاكتئاب

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أهمية متابعة مرضى جلطات القلب، ومحاولة علاجهم نفسيًا، إذ إن نحو 20% منهم يعانون الاكتئاب.
وأوضح النمر، أن أعراض هذا الاكتئاب تتمثل في الانعزال عن الناس والانطواء مع عدم استساغة الطعام وانقلاب ساعات النوم وأحيانًا التوقف عن تناول الأدوية.
ومن جهة أخرى، أبان الغالبية العظمى من مرضى الجلطات يوقفون التدخين خلال حصول الجلطة ولكن بعد خروج المريض ورجوعه إلى حياته السابقة، يعود 30% منهم إلى التدخين خلال شهر واحد و60% خلال سنة واحدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن جلطة الدماغ من الممكن أن ترفع إنزيمات القلب لأن هناك تواصلا هرمونيا وعصبيا بين القلب والدماغ ويؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به.