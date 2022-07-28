أكد القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد العتيق، أن قرار المملكة فتح مجالها الجوي أمام خطوط الطيران الإسرائيلية ليس خطوة في اتجاه التطبيع.
وقال العتيق خلال مخاطبته أمس الأول (الثلاثاء) اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري إن قرار المملكة السماح باستخدام مجالها الجوي لجميع شركات الطيران يتماشى مع التزاماتها الدولية، مضيفاً أن هذه الخطوة ليست مقدمة لخطوات أخرى.
وجدد العتيق موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن فتح المجال الجوي لن يغير من هذا الواقع. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المملكة تشدد على ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية لعام 2002.
وفد #المملكة بــ #الأمم_المتحدة: فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية ليس خطوة للتطبيع
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 28, 2022