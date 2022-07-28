%79 من المواطنين يعتبرون تصريح ولي العهد عن افتخار المملكة بقيمها وضرورة احترامها هو الأبرز

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول قمة جدة شارك فيه 1465 من المواطنين من مختلف المناطق.
وأوضح المركز أن 75% من المشاركين في الاستطلاع هم من الذكور، مقابل 25% من الإناث، لافتاً إلى أنه تم إجراء الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع.
وأشار إلى أن نتائج الاستطلاع حول المشاعر التي أحس بها المواطنون بعد قمة جدة كالتالي: 67% من العينة ذكروا أنهم يشعرون بالاعتزاز بالبلاد وقيادتها، فيما عبر 11% عن شعورهم بالثقة بأمن المنطقة، و22% يشعرون بالإيمان بمستقبل واعد للتنمية في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
وعن التعبير الأبرز لولي العهد خلال مجريات القمة، اعتبر 79% من العينة تصريحه حول افتخار المملكة بقيمها وعدم تخليها عنها وضرورة احترام العالم لها؛ هو الأبرز، فيما رأى 10% أن تعبير ولي العهد عن الطاقة الإنتاجية للمملكة للبترول هو الأبرز، بينما أشار 11% إلى أن التصريح الأبرز لولي العهد هو ما كان حول أخطاء الولايات المتحدة في بعض القضايا.