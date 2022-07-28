صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بالعالم لهذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن يكون اقتصاد المملكة الأعلى نموا بالنسبة لجميع اقتصاديات العالم في 2022، مرجحا أن تصل نسبة النمو إلى 7.6% هذا العام.
وذكر الصندوق، في تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، أن المملكة ستسجل أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري وعام 2023، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، في حين رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة خلال العام القادم بشكل طفيف أيضًا.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط. وفق “أخبار 24”.
وكان الصندوق قد أشاد في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، وتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مضيفين أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.