“التعليم” تعلن فتح باب التقديم على 11.5 ألف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، فتح باب التقديم على أكثر من 11.5 ألف وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة “معلم ممارس” للعام الدراسي 1444هـ.
وأوضحت أن التقديم سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 31 يوليو الساعة 9 صباحاً على أن يستمر حتى 7 أغسطس المقبل الساعة 12 صباحاً؛ وذلك من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.
وبينت أن متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية تتمثل في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية “البكالوريوس” كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافة إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن إتاحة الفرص الوظيفة يأتي لسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة، ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم.
ولمزيد من المعلومات زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.