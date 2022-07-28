وسط معاناة الاقتصاد العالمي.. المملكة تقود النمو وتدعمها نظرات إيجابية من مؤسسات دولية

تقود المملكة قاطرة النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الذي يواجه الاقتصاد الدولي تحديات كبيرة على كافة المستويات.
ووصل مؤشر سوق الأسهم السعودية عند أعلى نقطة، متجاوزاً حد 12 ألف نقطة من جديد؛ وذلك قبل يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي توقعاته، والتي توقعت تحقيق اقتصاد المملكة نمواً يصل إلى 7.6% في 2022؛ لتتصدر بذلك اقتصادات دول منظمة العشرين G20.
ويقود اقتصاد المملكة النمو في وقت يعاني فيه العالم بشكل واضح، حيث حافظ المؤشر المحلي على صعوده بتحقيقه ارتفاعاً 0.74%، كما بلغت الأسهم المتداولة 135.2 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
ودعمت توقعات متخصصة لمؤسسات اقتصادية عالمية النظرة المتفائلة للمملكة، حيث كانت توقعات وكالتي: “موديز”، و”فيتش” وصندوق النقد الدولي إيجابية لاقتصاد المملكة؛ ليتحول بذلك التفاؤل بإصلاحات رؤية 2030 إلى نجاح ملموس.