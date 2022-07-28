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جديد المحليات > المملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
28/07/2022   8:46 م

المملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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رأست المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أعمال الدورة السابعة للجنة الدائمة للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت افتراضياً يومي الثلاثاء والأربعاء.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجالات الأمن السيبراني، ومنها الكتيب الاسترشادي للمعايير والسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومناقشة أوراق عمل حول أفضل الممارسات العالمية بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة.

كما تطرق الاجتماع إلى مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار دورها الرئيس في تعزيز التعاون بين دول المجلس بشأن الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الحديثة والسبل الكفيلة بحماية ومعالجة التحديات في المجال. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعد الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، كما تقوم بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.

المملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جديد المحليات
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