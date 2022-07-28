نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “صيف السعودية” يستعرض أبرز الوجهات والتجارب السياحية لبرنامج 2022
29/07/2022   12:15 ص

“صيف السعودية” يستعرض أبرز الوجهات والتجارب السياحية لبرنامج 2022

+ = -
781

كشف برنامج صيف السعودية 2022 وجهات وتجارب الصيف للاستمتاع بأجواء الطبيعة والمغامرات والفعاليات المتنوعة.

وأوضح أن وجهات عسير تتمثل في اكتشاف قرية رجال ألمع، والتنزه في تنومة، وزيارة مناحل عسير، وتذوق المأكولات الشعبية، واستكشاف المدينة العالية.

وأضاف أن فعاليات جدة تتضمن الاستمتاع بالصيد، والغوص في البحر الأحمر، والإبحار إلى جزيرة بياضة، واستكشاف المدينة الاقتصادية.

أما في الطائف فتتضمن برامج الوجهة الاستمتاع بالمغامرات، والتخييم في الشفاء، والتجول في مزارع الورود، وتنفس سحاب الهدا، والانطلاق إلى فوهة الوعبة، والاستمتاع بقطف الفراولة.

-

-

-

وفق “أخبار 24”.

“صيف السعودية” يستعرض أبرز الوجهات والتجارب السياحية لبرنامج 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220803.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.