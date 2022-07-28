وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس إلى فرنسا خلال زيارته الأوروبية التي يقوم بها بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبلي ولي العهد في قصر الإليزيه في العاصمة باريس، مع كبار المسؤولين من الجانبين.
وسيبحث ولي العهد والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.
#الرئيس_الفرنسي يستقبل #ولي_العهد في قصر الإليزيهhttps://t.co/Pgfpri1Dky#ولي_العهد_في_فرنسا#جولة_ولي_العهد pic.twitter.com/ijZRkme4Ua
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 28, 2022
وفق “أخبار 24”.