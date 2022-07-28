وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس إلى فرنسا خلال زيارته الأوروبية التي يقوم بها بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبلي ولي العهد في قصر الإليزيه في العاصمة باريس، مع كبار المسؤولين من الجانبين.

وسيبحث ولي العهد والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

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وفق “أخبار 24”.