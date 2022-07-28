أعلنت وزارة العدل، اليوم (الخميس)، اكتمال مراحل رقمنة جميع الوثائق الورقية في منطقة المدينة المنورة بنسبة 100%
وأوضحت أن الوثائق التي تمت رقمنتها كانت محفوظة كوثائق ورقية في أكثر من 20 مرفقاً عدلياً تتبع للمنطقة، وتبلغ 15 مليون وثيقة، تتضمن جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف إلى رقمنة الوثائق العقارية في مناطق المملكة كافة تباعاً.
يذكر أن رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تستهدف رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات؛ ومن ثم تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل؛ بهدف تعزيز الأمن العقاري.
وفق “أخبار 24”.