ولي العهد يغادر باريس ويرسل برقية شكر للرئيس الفرنسي

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأرسل ولي العهد برقية شكر للرئيس “ماكرون” إثر مغادرته العاصمة باريس، مقدماً خلالها الشكر له.
وجاء نص البرقية:
صاحب الفخامة الرئيس إمانويل ماكرون
رئيس الجمهورية الفرنسية
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.