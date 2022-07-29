نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ولي العهد يبحث مع المديرة العامة لليونسكو فرص تطوير التعاون المتبادل
29/07/2022   11:03 ص

ولي العهد يبحث مع المديرة العامة لليونسكو فرص تطوير التعاون المتبادل

+ = -
599

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعاً مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري ازولاي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره.

وحضر اللقاء، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق، كما حضر من اليونسكو كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يبحث مع المديرة العامة لليونسكو فرص تطوير التعاون المتبادل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220840.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.