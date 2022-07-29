ولي العهد يبحث مع المديرة العامة لليونسكو فرص تطوير التعاون المتبادل

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعاً مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري ازولاي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره.
وحضر اللقاء، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق، كما حضر من اليونسكو كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس. وفق “أخبار 24”.