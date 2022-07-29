تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة في الرياض وأمطار رعدية على الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض اليوم (الجمعة)، إلى جانب هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية.
وتوقع المركز، استمرار تأثر أجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة وسحب رعدية يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتحديداً في الخرج والدرعية والعاصمة والدلم والمزاحمية.
ونوه إلى استمرار تأثر منطقة جازان برياح نشطة وسحب رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 10 صباحًا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى تأثر المنطقة الشرقية بأتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 6 مساءً.