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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: صلاحية بعض المنتجات عند الفتح قد تختلف عن المسجل في العبوة
29/07/2022   6:53 م

“الغذاء والدواء”: صلاحية بعض المنتجات عند الفتح قد تختلف عن المسجل في العبوة

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم (الجمعة)، أن بعض المنتجات تختلف صلاحيتها عند الفتح عن التاريخ المسجل على العبوة.

وشددت “الغذاء والدواء” على ضرورة قراءة المعلومات الموضحة على عبوة المنتج، وبنشرته الداخلية، منوهة بأن صلاحية الكريم على شكل علبة تعتبر شهرًا من الفتح.

وأوضحت أن فترة صلاحية الأقراص والكبسولات التي تأتي بعلبة الصرف من الصيدلية 6 أشهر من تاريخ صرفها، إلا إذا أبلغ الصيدلي بغير ذلك.

وأبانت أن صلاحية قلم الإنسولين في حال عدم فتحه وحفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية، هي فترة الصلاحية المدون على العبوة.

ولفتت إلى أنه في حال فتح قلم الإنسولين للمرة الأولى، فإن فترة صلاحيته تصل إلى 4 أسابيع، في حال حفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية.

هيئة الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: صلاحية بعض المنتجات عند الفتح قد تختلف عن المسجل في العبوة

جديد المحليات
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