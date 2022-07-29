يبدأ في جدة ثم الشرقية والرياض.. “نيوم” تُعلن عن تنظيم معرض لتصاميم مدينة “ذا لاين”

تنظم “نيوم” معرضاً لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، حيث سينطلق المعرض في مدينة جدة (الإثنين) المقبل.
وسيتضمن المعرض الذي سيقام في “جدة سوبردوم”؛ تصاميم تفصيلية، وعروضاً معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة، ويتيح لزائريه التعرف على معالم وإمكانات “ذا لاين” المعمارية والهندسية عن قرب وفهم أعمق لفكرة التصاميم بشكل مباشر.
وسيستمر المعرض في جدة حتى 14 أغسطس المقبل، وبعدها سينتقل إلى المنطقة الشرقية، ومن ثم العاصمة الرياض، حيث يمكن حجز التذاكر، والتي ستكون جميعها مجانية، عبر تطبيق “هلا يلا” للفعاليات.
ويستطيع الزوار التجول فيه من 10 صباحاً حتى 11 مساءً، حيث سيقدم المعرض 50 جولة يومياً بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، سيرافق الزوار فيها مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية.
وتمتاز تصاميم ذا لاين بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لــــ 170 كيلومتراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً. حيث ستقوم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى بالإسهام في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تصاميم مدينة “ذا لاين” تأتي انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.