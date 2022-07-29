توقّع مركز الفلك الدولي ممثلاً في برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، اليوم (الجمعة)، سقوط حطام الصاروخ الصيني “Long March 5” على الأرض خلال يومي السبت والأحد الموافقين 30-31 يوليو الجاري.
وكانت الصين قد أطلقت الصاروخ الذي يحمل وحدة المختبر الصيني الفضائي “Wentian” قبل أيام، حيث يتكوّن من 4 معززات دفع نفاث كبيرة، إلى جانب مرحلة رئيسية واحدة تدور حالياً حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.
وأفاد المركز بأن طول الحطام يبلغ 33 متراً وقطره 5 أمتار، ووزنه 21 طناً تقريباً؛ وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلاً عن 28 ألف كيلومتر في الساعة، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة مكان وموعد السقوط بدقة. وفق “أخبار 24”.
فيما تشير تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية أن موعد السقوط هو يوم 30 يوليو في الساعة 18:39 بتوقيت غرينتش، في حين تشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع للمركز إلى أن الموعد المتوقع هو يوم 30 يوليو في الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بهامش خطأ زائد أو ناقص 11 ساعة.