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رياضة > الأهلي يرفض جميع العروض المقدمة لضم “غريب”
30/07/2022   11:23 ص

الأهلي يرفض جميع العروض المقدمة لضم “غريب”

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كشفت مصادر صحفية، أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تمسكت باستمرار اللاعب عبدالرحمن غريب مع الفريق، خلال اجتماع عقدته مع وكيل أعمال اللاعب جراح الظفيري.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن وكيل أعمال غريب، يخشى أن يفقد اللاعب مكانه في قائمة مدرب المنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد في كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أن الإدارة أطلعت الظفيري على رفضها انتقال غريب سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي خلال اللقاء في أزميت التركية، التي تحتضن معسكر الفريق.

وانتهى اجتماع إدارة الأهلي بوكيل اللاعب دون اتفاق واضح، وكان الظفيري قد أبلغ النادي الأهلي سابقًا برغبة اللاعب عبدالرحمن غريب في مغادرة ناديه بعد الهبوط لدوري يلو.

الأهلي يرفض جميع العروض المقدمة لضم “غريب”

رياضة
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