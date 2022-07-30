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رياضة > الأخضر الشاب يضرب موعدًا مع نظيره البحريني في نهائي غرب آسيا للطائرة
30/07/2022   11:22 ص

الأخضر الشاب يضرب موعدًا مع نظيره البحريني في نهائي غرب آسيا للطائرة

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حقق المنتخب الوطني للشباب لكرة الطائرة، مساء أمس الجمعة، فوزًا على نظيره العراقي بنتيجة (3-2) في مباراة ماراثونية بنصف نهائي بطولة غرب آسيا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأخضر الشاب لكرة الطائرة للمباراة النهائية لملاقاة البحرين يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بالمملكة.

نجح المنتخب الوطني للكرة الطائرة في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للشباب، التي تستضيفها المملكة، عقب الفوز أمام نظيره الإماراتي، بنتيجة (3 – 1) في الأشواط.وفق “أخبار 24”.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات هي: السعودية، البحرين، العراق، قطر، فلسطين، سوريا، الأردن، الإمارات، لبنان، الكويت.

الأخضر الشاب يضرب موعدًا مع نظيره البحريني في نهائي غرب آسيا للطائرة

رياضة
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