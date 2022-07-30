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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بالرياض والشرقية وسيول بجازان وعسير
30/07/2022   11:26 ص

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بالرياض والشرقية وسيول بجازان وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم (السبت) في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المركز، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي عسير وجازان.

وتوقع أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي نجران والباحة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بالرياض والشرقية وسيول بجازان وعسير

جديد المحليات
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