“الداخلية”: ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 12.6ألف من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين لنظام الإقامة بلغ نحو منهم 7.4 آلف مخالف لنظام الإقامة، و3.4 ألف لنظام أمن الحدود، و1.8 ألف مخالف لنظام العمل.
وأشارت إلى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ نحو 233 شخصًا، و35 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم إخضاع حوالي 57 ألفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، فيما تمت إحالة 45 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.3 ألف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.5 ألف مخالف.