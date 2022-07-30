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جديد المحليات > بينها مبنى مُسلح لمحال تجارية.. استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 45 ألف م2 بجدة
30/07/2022   3:09 م

بينها مبنى مُسلح لمحال تجارية.. استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 45 ألف م2 بجدة

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قالت أمانة محافظة جدة، إنها استعادت أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 45 ألف متر مربع بنطاق بلدية أم السلم الفرعية.

وأبانت الأمانة، أنه تمت إزالة الإحداثيات بالأراضي بعد التحقق من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين، لافتة إلى أن الإحداثيات المزالة كانت عبارة عن أسوار وغرف ومستودع، بالإضافة لمبنى مسلح مبني كمحال تجارية.

وأكدت أن فرقها الميدانية تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وأنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات. وفق “أخبار 24”.

بينها مبنى مُسلح لمحال تجارية.. استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 45 ألف م2 بجدة

جديد المحليات
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