“الفلك الدولي”: المملكة ضمن المناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني

أعلن مركز الفلك الدولي أنه وفقًا لآخر التحديثات بحسب “USSTRATCOM”، فإن المملكة وقطر والسودان من ضمن المناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني عليها.
وأشار المركز إلى أن موعد السقوط المتوقع سيكون اليوم (السبت) عند الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش ، تزيد أو تنقص 5 ساعات عن الموعد المحدد.
وأوضح أن طول هذا الحطام يبلغ 33 مترا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا تقريبا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة.
تحديث (3) #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني
بحسب (USSTRATCOM): موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 غرينتش ± 5 ساعات. خارطة (1)
بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 غرينتش ± 6 ساعات. خارطة (2)
جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية قطر السودان من ضمنها #عاجل pic.twitter.com/giJ9g02KzL
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
وفق “أخبار 24”.