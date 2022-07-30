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جديد المحليات > “الفلك الدولي”: المملكة ضمن المناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني
30/07/2022   3:08 م

“الفلك الدولي”: المملكة ضمن المناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني

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أعلن مركز الفلك الدولي أنه وفقًا لآخر التحديثات بحسب “USSTRATCOM”، فإن المملكة وقطر والسودان من ضمن المناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني عليها.

وأشار المركز إلى أن موعد السقوط المتوقع سيكون اليوم (السبت) عند الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش ، تزيد أو تنقص 5 ساعات عن الموعد المحدد.

وأوضح أن طول هذا الحطام يبلغ 33 مترا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا تقريبا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة.

وفق “أخبار 24”.

“الفلك الدولي”: المملكة ضمن المناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني

جديد المحليات
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