7 أخطاء يجب تجنبها عند ممارسة التمارين الرياضية

يرتكب البعض عدة أخطاء قبل ممارسة التمارين الرياضية، وأثناءها وبعدها، فمثلا ينسى البعض تمارين الإحماء، ما قد يؤدي إلى إصابات عدة.
في الوقت الذي يغفل فيه آخرون عن اختيار الأحذية المناسبة للتمارين الرياضية… ولذلك في هذا التقرير نقدم إليك 7 أخطاء قد تقع فيها لتتجنبها لاحقًا، وفقًا لموقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.
1-كيف توزع الضغط على قدميك؟
أثناء تمارين “القرفصاء” أو “السكوات”، هناك 3 نقاط على قدمك يجب أن يكون معظم الضغط عليها لتجنب الإصابة والآلام، وهي: النقطة التي تسبق إصبع قدمك الكبير مباشرةً، والنقطة التي تقع مباشرة أمام إصبع قدمك الصغير وكعبك.
ويمكنك خلع حذائك لتشعر بالضغط بسهولة أكبر، عند ملامسة الأرض لقدميك.
2- نوع الحذاء
إن أفضل الأحذية التي يمكنك ارتداؤها لرفع الأثقال هي تلك التي يرتديها الرياضيون المحترفون. ومع ذلك فإن الحذاء ذا النعل المسطح سيفي بالغرض، وأحيانا يفضل البعض رفع الأثقال حافي القدمين، كي يساعد هذا على الاستقرار والتوازن.
وننصحك بالابتعاد عن الحذاء ذي النعل المعتمد على الهواء، فهو لن يساعد في الحفاظ على توازن القدمين.
3- طريقة الإمساك بـ “البار” الحديدي
هناك 6 طرق للإمساك بـ”البار” الحديدي، لكن ببساطة قد تتعرض إلى الخطر جراء إحداها، فلا تضع إبهامك أسفل الحديد على نفس جانب أصابعك، فهذا قد يعرض للانزلاق، أو السقوط على الوجه أو الصدر. وفق “أخبار 24”.
4-لا تأخذ هذه الوضعية أثناء لعب العقلة
أحد الأخطاء الكبيرة التي يمكن أن ترتكبها أثناء هذا التمرين هو ترك كتفيك يتدحرجان للأمام وذقنك فوق المقبض. ما يمكن أن يحدث هنا هو إصابة الكتف، لأنك تضغط بشدة على تلك المنطقة.
بدلاً من ذلك، يمكنك وضع صدرك للأمام ومحاولة الوصول إلى المقبض به، وسيبقي هذا الوضع كتفيك للخلف ويعطي منحنياً لطيفًا لظهرك، بينما تظل ذقنك على مستوى المقبض.
5- تمارين “بلانك” لا تُمارَس بهذه الطريقة
معظم برامج التمارين الرياضية تتضمن تمارين “بلانك”، وأحد الأخطاء التي قد ترتكبها أثناء هذا التمرين هو إبقاء أردافك مرفوعة وبطنك منخفضًا، وعادة ما يكون هذا مصحوبًا برفع الشخص رأسه والنظر لأعلى بدلاً من النظر إلى أسفل.
ومن المهم أن تُبقي رأسك منخفضًا وتحافظ على وضعية مستقيمة، ولا تقوِّس ظهرك أيضًا، لأن هذا سيضع ضغطًا شديدًا على عمودك الفقري.
6-لا تجعل ذراعيك مستقيمين عند رفع الأثقال
إذا كنت تعتقد أن جسمك وذراعيك يجب أن يكونا مستقيمين تمامًا عند رفع الأثقال، فأنت مخطئ بنسبة 100٪. يجب ثني مرفقيك بين 20-30 درجة، ويجب ألا ترفع الأوزان أعلى من كتفيك، فيما تكون ركبتاك أيضًا مرنتين وجذعك مائلاً قليلاً. ويجب أن تتجنب رفع الأثقال على كتفيك وقريبة من رأسك، لأن ذلك سيضر أكثر مما ينفع.
7- تمارين الضغط
يعد تمرين الضغط شائعًا جدًا ويعلمه الجميع تقريبًا، سواء كانوا يتدربون أم لا، لكن مع هذه المعرفة الواسعة قد يتسبب هذا التمرين في إصابتك إذا كانت ذراعاك بعيدتين جدًا عن بقية جسمك، مما قد يتسبب في إجهاد عضلاتك ومفاصلك. أفضل وضع لمرفقيك هو بزاوية 45 درجة من جذعك.