بعد تجديده آلياً من “أبشر”.. هذه خطوات إيصال جواز السفر السعودي عبر “سُبُل”

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم (السبت)، عن الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إيصال جواز السفر السعودي عبر البريد السعودي “سُبُل”؛ وذلك بعد تجديده آلياً من منصة “أبشر”.
وأوضحت “الجوازات السعودية” أن هذه العملية تتم عبر 6 خطوات رئيسية، وهي: “إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لنفس الموظف، والتأكّد من العنوان الوطني المسجل، أو تسجيل عنوان وطني جديد”.
كما تضمّنت الخطوات: “سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، وستقوم سُبُل بإرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل”.
وفق “أخبار 24”.