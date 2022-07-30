نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد تجديده آلياً من “أبشر”.. هذه خطوات إيصال جواز السفر السعودي عبر “سُبُل”
31/07/2022   12:01 ص

بعد تجديده آلياً من “أبشر”.. هذه خطوات إيصال جواز السفر السعودي عبر “سُبُل”

+ = -
859

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم (السبت)، عن الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إيصال جواز السفر السعودي عبر البريد السعودي “سُبُل”؛ وذلك بعد تجديده آلياً من منصة “أبشر”.

وأوضحت “الجوازات السعودية” أن هذه العملية تتم عبر 6 خطوات رئيسية، وهي: “إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لنفس الموظف، والتأكّد من العنوان الوطني المسجل، أو تسجيل عنوان وطني جديد”.

كما تضمّنت الخطوات: “سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، وستقوم سُبُل بإرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل”.

الجوازات

وفق “أخبار 24”.

بعد تجديده آلياً من “أبشر”.. هذه خطوات إيصال جواز السفر السعودي عبر “سُبُل”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221055.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.