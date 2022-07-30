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جديد المحليات > المملكة وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي
31/07/2022   12:01 ص

المملكة وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع سلطة الطيران المدني في بولندا مذكرة تفاهم لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح.

ومثل الهيئة في التوقيع نائب رئيسها التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي علي رجب، فيما وقعها من الجانب البولندي رئيس سلطة الطيران بيوتر سامسون؛ وذلك في مقر السلطة في العاصمة وارسو.

وتضمنت المذكرة الاتفاق على فتح الأجواء بين البلدين، والتأشير على مشروع اتفاقية ثنائية في خدمات النقل الجوي؛ ليتسنى لكل طرف استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً للتوقيع عليها. وفق “أخبار 24”.

وتأتي المذكرة ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى أكثر من 250 وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية.

المملكة وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

المملكة وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

المملكة وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

جديد المحليات
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